Во сколько раз длиннее путь с первого этажа на пятый, чем с первого на второй? Чем с первого на третий?

Математика
Во сколько раз длиннее путь с первого этажа на пятый, чем с первого на второй? Чем с первого на третий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С 1 по 5 - 4 пролета с 1 по 2 - 1 пролет с 1 по 3 - 2 пролета 1)4÷1=4 2)4÷2=2
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