Во время игры девочка побежала прямолинейно с постоянным ускорением 1,2 метра в се?? квадратных. Определите её путь за первые 5 сек.

Физика

Во время игры девочка побежала прямолинейно с постоянным ускорением 1,2 метра в се?? квадратных. Определите её путь за первые 5 сек.

Автор: Гость