Во время игры девочка побежала прямолинейно с постоянным ускорением 1,2 метра в се?? квадратных. Определите её путь за первые 5 сек.
Физика
Во время игры девочка побежала прямолинейно с постоянным ускорением 1,2 метра в се?? квадратных. Определите её путь за первые 5 сек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот лови там лучше в общем виде запиши
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