134. Выпишите из предложения устаревшее словосочетание и подберите его современны?? синонимический вариант

Русский язык
134. Выпишите из предложения устаревшее словосочетание и подберите его современны?? синонимический вариант
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понимаешь учебники разные.  А) Историзм: гриднице. Архаизм: пировал. Синоним пировать-веселиться. Гридница-помещение --------------------- Б) Историзм:  сукном, червлёным. Архаизм: гусляр, рогатины, опричникам. Синоним сукно-байка, гусляр- музыкант, опричник-приспешник.
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