Начерти окружность,длина радиуса которой 2 см 5 мм.Проведи отрезок через центр окр??жности так, чтобы его концы оказались на этой окружности. Измерь длину отрезка. Сравни свой результат с результатом соседа по парте. Почему у в...

Математика

Начерти окружность,длина радиуса которой 2 см 5 мм.Проведи отрезок через центр окр??жности так, чтобы его концы оказались на этой окружности. Измерь длину отрезка. Сравни свой результат с результатом соседа по парте. Почему у вас должен получица один и тотже ответ?

Автор: Гость