Начерти окружность,длина радиуса которой 2 см 5 мм.Проведи отрезок через центр окр??жности так, чтобы его концы оказались на этой окружности. Измерь длину отрезка. Сравни свой результат с результатом соседа по парте. Почему у в...
Математика
Начерти окружность,длина радиуса которой 2 см 5 мм.Проведи отрезок через центр окр??жности так, чтобы его концы оказались на этой окружности. Измерь длину отрезка. Сравни свой результат с результатом соседа по парте. Почему у вас должен получица один и тотже ответ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертишь окружность как в плане. ответы будут одинаковыми потому, что это диаметр, а диаметр это сумма двух радиусов. радиусы одинаковы-диаметры одинаковы
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