(m^2/m^2-4 - m+2/m-2):4m+4/2-m помогите срочно
Алгебра
(m^2/m^2-4 - m+2/m-2):4m+4/2-m помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m^2/(m-2)(m+2)-m+2/m-2):4m+4/2-m=(m^2-m(m+2)(m-2)/(m+2)(m-2)+2/m-2):4m+4/2-m=(m^2-m(m^2-4)+2(m+2)/m^2-4):4m+4/2-m=2m+8/m^2-4:4m+4/2-m=2m+8/m^2-4*1/4m+4/2-m=2m+8/4m^3-16m+4/2-m=2(m+4)/4m(m^2-4)-4/m-2=m+4-4(m+2)/2m(m-2)(m+2)=1/2m-2
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