Что вам известн о византийской эпохе в Крыму?
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Что вам известн о византийской эпохе в Крыму?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм святой Софии.он был кристово купальный.
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