Что вам известн о византийской эпохе в Крыму?

Другие предметы
Что вам известн о византийской эпохе в Крыму?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм святой Софии.он был кристово купальный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(m^2/m^2-4 - m+2/m-2):4m+4/2-m помогите срочно
Ответить
Русский язык
Дайте толкование пословиц.Придумайте ситуацию,в которой можно употребить одну из них. 1. Чужими руками жар загребать 2.Что посеешь, то и пожнёшь. 3...
Ответить
Химия
Cколько граммов осадка выделится при взаимодействии 22,2 граммов хлорида кальция и 31, 8 карбоната натрия?
Ответить
Литература
Какие особенности речи Андрея Соколова помогают понять его натуру?
Ответить
Химия
Даны растворы содержащие ионы Ag+,SO42-,H+,I- С помощью каких реакций можно определить эти растворы?
Ответить