Информационный объем слова ИНЖЕНЕР в системе кодирования Unicode составляет Ответ

Информатика
Информационный объем слова ИНЖЕНЕР в системе кодирования Unicode составляет Ответ
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Гость:
ИНЖЕНЕР (7 символов) в кодировке Unicode 1 символ кодируется 16 битами, т.е. 2 байтами т.е. 7*16 = 112 бит или 7*16:8=14 байт
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