Во время летних каникул Диар совершил путешествие . Он ехал поездом 1 сутки , летел самолётом 4 часа,плыл теплоходом 20 часов. Письменно ответьте на эти вопросы?
Математика
Во время летних каникул Диар совершил путешествие . Он ехал поездом 1 сутки , летел самолётом 4 часа,плыл теплоходом 20 часов. Письменно ответьте на эти вопросы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сутках 24 часа 24+4+20=44часа был в пути или 44:2=2 суток был в пути
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