Во времья окисление 53,56 г одноатомного насиченного спирта купрум (II) оксида образовался 46,11 г альдегид. Массовая доля выхода альдегида равна 90%. Опредлить формулу одноатомнного насиченного спирта. Ну помогите дауны

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R-CH2OH + CuO =R-COH + Cu + H2O если выход 90% , значит сперва нужно узнать что будет (какая масса альдегида ) при 100% выхода 46,11г - 90% Xг - 100% решаем пропорцию Х = 46,11г*100/90=51,23г такая масса альдегида при условии , что выход 100% Как видно из уравнения разность масс спирта и альдегида обусловлена разным количеством водорода, тогда: 53,56г-51,23г=2,33г - это масса водорода n=m/M n(H2) = 2.33г / 1г/моль=2,33моль по уравнению реакции этот водород перешел в воду, в молекуле воды его 2 атома, значит количество моль воды в 2 раза меньше чем количество водорода - n(H2O) =n(H2) /2 = 2.33моль/ 2=1,165моль По уравнению количество моль воды и спирта равны - n(RCH2OH)= n(H2O) = 1.165МОЛЬ M=m/n M(RCH2OH)=53.56г/1,165моль=46 г/моль Это этанол, а альдегид, соответственно, этаналь (или этиловый спирт и уксусный альдегид) C2H5OH + CuO = Cu + H2O + CH3-COH ЕСЛИ попадаются люди въедливые, то можно еще так: общая формула для одноатомных, насыщенных спиртов- СnH2n+2O если подставить в нее молярные массы углерода, кислорода и водорода получим: 12n +2n+2 + 16 =14n +18 и если молекулярная масса спирта получилась 46г/моль, то : 14n+18=46 14n=28 n=2 что означает, что в молекуле насыщенного одноатомного спирта 2 атома углерода - это он и есть (этанол) Ps: 1- пишем условие правильно и без опечаток типа " насиченного спирта" и "одноатомнного насиченного спирта" - получаем ответ быстро 2- на счет даунов - не горячись особо 3-будут вопросы или непонятно - пиши 4-молярки были подставлены и массы проверены по ним - и получилось , сошлось , то есть ответ на 90% верен точно