Во время похода 3 дня шёл дождь и несколько дней светило солнце.Поход длился 15 дней.Сколько было солнечных дней во время похода?
Математика
Во время похода 3 дня шёл дождь и несколько дней светило солнце.Поход длился 15 дней.Сколько было солнечных дней во время похода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь - 3 дня Поход - 15 дней Солн. дней - ? дней решение - 15 - 3 = 12 (Д) Было солнечных дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
История
Во время правления какого императора была возобновлена Византийская империя? Когда погибла Византийская империя?
Другие предметы