Во время похода 3 дня шёл дождь и несколько дней светило солнце.Поход длился 15 дней.Сколько было солнечных дней во время похода?

Математика

Во время похода 3 дня шёл дождь и несколько дней светило солнце.Поход длился 15 дней.Сколько было солнечных дней во время похода?

Автор: Гость