Во время завтрака, между двумя уроками, по школьному радио сообщили о том, что ученик 10 класса должен срочно явиться в кабинет директора. В каком нервном центре у учащегося возникнет торможение? 1) дыхательном 2) сердечно-с...
Биология
Во время завтрака, между двумя уроками, по школьному радио сообщили о том, что ученик 10 класса должен срочно явиться в кабинет директора. В каком нервном центре у учащегося возникнет торможение? 1) дыхательном 2) сердечно-сосудистом 3) пищеварительном 4) двигательном
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Гость:
Ответ 1 . Я полагаю , так !!!
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