Во время завтрака, между двумя уроками, по школьному радио сообщили о том, что ученик 10 класса должен срочно явиться в кабинет директора. В каком нервном центре у учащегося возникнет торможение? 1) дыхательном 2) сердечно-с...

Биология

Во время завтрака, между двумя уроками, по школьному радио сообщили о том, что ученик 10 класса должен срочно явиться в кабинет директора. В каком нервном центре у учащегося возникнет торможение? 1) дыхательном 2) сердечно-сосудистом 3) пищеварительном 4) двигательном

Автор: Гость