во время знаменитого перехода Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска через горы?

Математика
во время знаменитого перехода Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска через горы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*10 час=60 час (шли всего) 150 км:60 час=2,5 км/час (V=S:t) Ответ: войска шли со скоростью 2,5 км/час
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