Во вторник Еж принес на 3 гриба больше чем в среду и на 2 гриба больше чем в четверг ??акой день в среду или в четверг Еж принес больше грибов
Математика
Во вторник Еж принес на 3 гриба больше чем в среду и на 2 гриба больше чем в четверг ??акой день в среду или в четверг Еж принес больше грибов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Втор-на 3 гр. б стрелка в среда , на 2 гриба б стрелка в четвсред-четв- Решение:1)Берём примерно любое чило больше 3 , это будет вторникНапример 55-3= 2(гр.) - среда2) 5-2=3 (гр.) - четверг3) 2 меньше 3Ответ: Больше грибов в четверг
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