Во вторник Еж принес на 3 гриба больше чем в среду и на 2 гриба больше чем в четверг ??акой день в среду или в четверг Еж принес больше грибов

Математика

Во вторник Еж принес на 3 гриба больше чем в среду и на 2 гриба больше чем в четверг ??акой день в среду или в четверг Еж принес больше грибов

Автор: Гость