Водоемы естественные 5 штук и искусственные 2 штуки
Право
Водоемы естественные 5 штук и искусственные 2 штуки
Ответ(ы):
Гость:
Естественный водоем - озера, пруды, речки, ручьи, водопады, каскады, болотца искусственный водоем естественного вида, созданный человеком по природному образцу искусственный водоем – подобного человеческого творения природа сама никогда не создаст - бассейны, каскады, фонтаны, каналы, чаши, вазы. пойдет? или не то?
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