Водород вступает в реакцию с : 1) раствором нитрата меди 2) оксидом железа ( II ) 3) азотом 4 ) раствором гидроксида натрия 5 ) кислородом
Химия
Водород вступает в реакцию с : 1) раствором нитрата меди 2) оксидом железа ( II ) 3) азотом 4 ) раствором гидроксида натрия 5 ) кислородом
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