Помогите упростить выражение -2(8a+7b)+4(a-2b)
Математика
Помогите упростить выражение -2(8a+7b)+4(a-2b)
Ответ(ы):
Гость:
-2(8a+7b)+4(a-2b)===-16a-14b+4a-8b=-12a-22b
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