В комнате 4 стены есть 7 стульев. нужно расставить стулья что бы их было поровну у к??ждой стены
Математика
В комнате 4 стены есть 7 стульев. нужно расставить стулья что бы их было поровну у к??ждой стены
Ответ(ы):
Гость:
3 Стула выкидываешь, а остальные расставляешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
6. Для оксида азота (V) возможно взаимодействие с 1) оксидом серы (VI) и оксидом кремн??я 2) оксидом кремния и фосфорной кислотой 3) фосфорной ...
Русский язык
Русский язык
Сочинение.Напишите своему товарищу,другу письмо об одном из удачно проведённых в??черов или дней в семье (у родных, знакомых)в школе , в клубе и т....