6. Для оксида азота (V) возможно взаимодействие с 1) оксидом серы (VI) и оксидом кремн??я 2) оксидом кремния и фосфорной кислотой 3) фосфорной кислотой и водой 4) водой и оксидом кальция 9. Оксид азота(II) получают в лаборат...

Химия

6. Для оксида азота (V) возможно взаимодействие с 1) оксидом серы (VI) и оксидом кремн??я 2) оксидом кремния и фосфорной кислотой 3) фосфорной кислотой и водой 4) водой и оксидом кальция 9. Оксид азота(II) получают в лаборатории при взаимодействии 1) серебра с концентрированной азотной кислотой 2) меди с разбавленной азотной кислотой 3) нитрита натрия с концентрированной хлороводородной кислотой 4) азота с кислородом 10. Для получения аммиака в промышленности используют 1) хлорид аммония 2) нитрат аммония 3) атмосферный азот 4) азотную кислоту 11. Характер реакции среды водного раствора аммиака 1) слабокислый 2) сильнокислый 3) нейтральный 4) щелочной 12. Аммиак в лаборатории можно получить а) обработкой (NН4)2СО3 соляной кислотой б) действием цинка на щелочной раствор NaNO3 в) нагреванием смеси (NH4)2SO4 с гашёной известью г) кипячением нашатырного спирта в присутствии едкого натра д) прокаливанием хлорида аммония 1) а, б, д 2) а, г, д 3) б, в, г 4) в, г, д 13. Какое из перечисленных веществ может реагировать водным раствором аммиака? 1) КВr 2) СаSО4 3) Н3РO4 4) СuО 14. Алюминий обработали очень разбавленной азотной кислотой, прозрачный раствор выпарили досуха, сухой остаток нагрели. Образовались газы 1) NO2, O2, N2O 2) N2O, NO, N2 3) NO2, NO, О2 4) NO, N2, О2 15. При нагревании и под действием света концентрированная азотная кислота разлагается на 1) оксид азота (V) и воду 3) оксид азота (IV) и воду 2) оксид азота (IV), кислород и воду 4) оксид азота (II), кислород и воду 16. Металлы, которые реагируют с концентрированной азотной кислотой, - это 1) Сu, Hg, Ag 2) Al, Au, Mn 3) Pb, Zn, Fe 4) Al, Mg, Cr 17. Концентрированная азотная кислота при обычных условиях не взаимодействует с 1) магнием 2) гидроксидом натрия 3) железом 4) оксидом магния 18. При действии концентрированной азотной кислоты на серу образуется 1) сернистая кислота 2) сероводород 3) серная кислота 4) реакция не идет 19. Концентрированная азотная кислота на холоду не взаимодействует с 1) барием 5) медью 2) ртутью 6) магнием 3) железом 7) алюминием 4) серебром 8) литием 23. При гидролизе хлорида фосфора (V) в избытке воды образуется НСl и 1) фосфин 2) фосфористая кислота 3) ортофосфорная кислота 4) фосфорноватистая кислота 24. Аммиак получается при термическом разложении 1) нитрата аммония 2) нитрита аммония 3) дихромата аммония 4) сульфата аммония 25. Фосфат кальция реагирует с: 1) Н3РO4 2) NaОН 3) СuSО4 4) Na2CO3 26. Продуктами разложения нитрата меди являются 1) Сu 2) СuО 3) О2 4) N2О 5) NO2 6) NO 27. С образованием нитрита металла и кислорода разла¬гаются при нагревании 1) нитрат натрия 4) нитрат ртути 2) нитрат алюминия 5) нитрат меди (II) 3) нитрат калия 6) нитрат цинка 28. С образованием оксида металла, оксида азота (IV) кислорода разлагаются при нагревании: 1) нитрат натрия 4) нитрат цинка 2) нитрат калия 5) нитрат никеля 3) нитрат алюминия 6) нитрат кальция 29. Двойной суперфосфат представляет собой 1) фосфат калия 2) дигидрофосфат кальция 3) фосфат кальция 4) гидрофосфат кальция 30. При прокаливании нитрата меди образуются 1) нитрит меди и кислород 2) оксид меди, оксид азота (IV) и кислород 3) оксид меди, оксид азота(II) и кислород 4) медь, оксид азота (IV) и кислород 32. В схеме превращений NO → X → NaNO3 веществом «X» является 1) N2 2) NН3 3) КNO3 4) NO2

