Проверка слов валы ,развивает , даю .
Русский язык
Проверка слов валы ,развивает , даю .
Ответ(ы):
Гость:
Вал,развитие,дать.Еслия я правильно поняла задание
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