От двух пристаней, S между которыми 2 км, отплыли в разных направлениях 2 катера. Один катер прошёл 450 м, а другой- 350 м. Какое теперь S стало теперь между катерами.

Математика

От двух пристаней, S между которыми 2 км, отплыли в разных направлениях 2 катера. Один катер прошёл 450 м, а другой- 350 м. Какое теперь S стало теперь между катерами.

Автор: Гость