От двух пристаней, S между которыми 2 км, отплыли в разных направлениях 2 катера. Один катер прошёл 450 м, а другой- 350 м. Какое теперь S стало теперь между катерами.
Математика
От двух пристаней, S между которыми 2 км, отплыли в разных направлениях 2 катера. Один катер прошёл 450 м, а другой- 350 м. Какое теперь S стало теперь между катерами.
Ответ(ы):
Гость:
1)350+450=800- прошли два катера 2)2 км-800 м=1200 м-расстояние между катерами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Химия
6. Для оксида азота (V) возможно взаимодействие с 1) оксидом серы (VI) и оксидом кремн??я 2) оксидом кремния и фосфорной кислотой 3) фосфорной ...
Русский язык