Вопрос 1 объясните чем восточное полушарие земли отличается от западного чем северное полушарие отличается от южного

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Вопрос 1 объясните чем восточное полушарие земли отличается от западного чем северное полушарие отличается от южного
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Ответ(ы):
Гость:
В Южном полушарии за счёт присутствия материка-ледника Антарктиды среднегодовая температура всегда ниже, чем в Северном. Отличаются флорой и фауной. И там и там она уникальна, только в Северном обитают белые медведи, полярные лисицы, росомахи, лемминги и даже совы. Есть также моржи и тюлени. Только в Южном изначально обитают пингвины, птицы киви, колибри, страус Эму, кенгуру, дикие собаки Динго. На сто процентов отличается карта звездного неба. Люди, находящиеся в Северном полушарии, каждую ночь видят один набор созвездий, которых не видят в Южном, и наоборот. Холодное время в Южном полушарии с июня по август считается зимой, в Северном зима – это декабрь - февраль, оно и понятно. В Южном полушарии от всего объема суши сосредоточено не более 40%. В Северном полушарии находится Ледовитый Океан, формирующиеся на его поверхности антициклоны могут оказывать влияние даже  на климат субтропических стран, вызывая понижение температур. В западном полушарии погода более жаркая, чем в восточном. Это связано с тем, что ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра к плоскости Земля-Солнце на 23,5 градуса (направление и угол наклона оси Земли зависит от периода прецессии равноденствия, а видимое возвышение Солнца зависит от времени года).
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