Даю 50 баллов! 705, 698, и где написано 17 в 6 степени -1

Алгебра
Даю 50 баллов! 705, 698, и где написано 17 в 6 степени -1
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