Найдите область определения выражения 2x/(x+2)(2x-1) это дробь

Алгебра
Найдите область определения выражения 2x/(x+2)(2x-1) это дробь
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