Длина пола в коридоре 80 дм, а ширина -9 дм. Линолеумом застелили третью часть этого ??оридора. Найди площадь незастланной части пола.

Математика

Длина пола в коридоре 80 дм, а ширина -9 дм. Линолеумом застелили третью часть этого ??оридора. Найди площадь незастланной части пола.

Автор: Гость