Длина пола в коридоре 80 дм, а ширина -9 дм. Линолеумом застелили третью часть этого ??оридора. Найди площадь незастланной части пола.
Математика
Длина пола в коридоре 80 дм, а ширина -9 дм. Линолеумом застелили третью часть этого ??оридора. Найди площадь незастланной части пола.
Ответ(ы):
Гость:
1) 80*9= 720 дм² общая площадь 2) 720/3=240 дм² застелили 3) 240*2=480 дм² не застелено или 3) 720-240=480 дм² не застелено
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