Сумма двух чисел равна 111. одно из слагаемых в 2 раза больше другого. назови эти чис??а помогите прошу вас!
Математика
Сумма двух чисел равна 111. одно из слагаемых в 2 раза больше другого. назови эти чис??а помогите прошу вас!
Ответ(ы):
Гость:
37+74=111 74/37=2 ответ:37 и 74
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