Сумма двух чисел равна 111. одно из слагаемых в 2 раза больше другого. назови эти чис??а помогите прошу вас!

Математика

Сумма двух чисел равна 111. одно из слагаемых в 2 раза больше другого. назови эти чис??а помогите прошу вас!

Автор: Гость