Довжина шкільного коридору 24м а ширина дорівнює 1-6 його довжини . Знайди площу кор??дору
Математика
Довжина шкільного коридору 24м а ширина дорівнює 1-6 його довжини . Знайди площу кор??дору
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