Как построить выпуклый треугольник, восьмиугольник , четырехугольник
Математика
Как построить выпуклый треугольник, восьмиугольник , четырехугольник
Ответ(ы):
Гость:
Как обычный треугольник, только с дополнительными линиями, по контуру
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