Подберите несколько пар чисел a и b ,при которых:значение выражения 3b-2a равно 0
Математика
Подберите несколько пар чисел a и b ,при которых:значение выражения 3b-2a равно 0
Ответ(ы):
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0,0; 1/3,1/2; 2,3; 4,6.
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