Помогите составить 10 вопросов по рассказу Чехова "Хирургия"

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Помогите составить 10 вопросов по рассказу Чехова "Хирургия"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Как звали заменяющего врача? 2. Куда отлучился врач? 3. Сколько зубов выдернул доктор? 4. Каким прибором он выдёргивал зуб? 5.Что нарушилось во время удаления зуба? 6.Что сделал пациент перед тем как идти? 7. Как он себя повёл увидев что доктора нет и зуб будет дёргать другой врач? 8. Про что они беседовали перед удалением?
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