Помогите номер 2 пожалуйста. Текст внизу, надо на английский перевести. Я бы хотела тёплое молоко, банан и творожок на ужин.
Английский язык
Помогите номер 2 пожалуйста. Текст внизу, надо на английский перевести. Я бы хотела тёплое молоко, банан и творожок на ужин.
Ответ(ы):
Гость:
I want to drink warm milk, banan and cheese (cottage chesse)
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