Помогите номер 2 пожалуйста. Текст внизу, надо на английский перевести. Я бы хотела тёплое молоко, банан и творожок на ужин.

Английский язык

Помогите номер 2 пожалуйста. Текст внизу, надо на английский перевести. Я бы хотела тёплое молоко, банан и творожок на ужин.

Автор: Гость