Вороне где-то бог послал кусочек сыра, В нём содержалось 45 процентов жира. Белка же было 35 процентов. Хотели массу сыра мы узнать, Но только знаем с вами мы пока, Что жира была в нём на 50 грамм больше, чем белка.

Математика
Вороне где-то бог послал кусочек сыра, В нём содержалось 45 процентов жира. Белка же было 35 процентов. Хотели массу сыра мы узнать, Но только знаем с вами мы пока, Что жира была в нём на 50 грамм больше, чем белка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45-35=10% разность в % между жиром и белком - 50г 50:0,1=500г весь кусок
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