Вороне где-то бог послал кусочек сыра, В нём содержалось 45 процентов жира. Белка же было 35 процентов. Хотели массу сыра мы узнать, Но только знаем с вами мы пока, Что жира была в нём на 50 грамм больше, чем белка.

Математика

Вороне где-то бог послал кусочек сыра, В нём содержалось 45 процентов жира. Белка же было 35 процентов. Хотели массу сыра мы узнать, Но только знаем с вами мы пока, Что жира была в нём на 50 грамм больше, чем белка.

Автор: Гость