Прилагательные какого разряда обычно имеют краткую и полную формы и степени срав??ения
Русский язык
Прилагательные какого разряда обычно имеют краткую и полную формы и степени срав??ения
Ответ(ы):
Гость:
Это качественные имена прилагательные. Например, добрый - добрее - добрейший. Добрый - добр (краткая форма).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
В ВЕДРЕ ЕСТЬ 8 ЛИТРОВ МОЛОКА , У НАС ЕСТЬ ОДНА 5ЛИТРОВАЯ КАНИСТРА И ОДНА 3 ЛИТРОВАЯ К??НИСТРА КАК НАМ ВЗЯТЬ 4 ЛИТРА МОЛОКА?