Прилагательные какого разряда обычно имеют краткую и полную формы и степени срав??ения

Русский язык
Прилагательные какого разряда обычно имеют краткую и полную формы и степени срав??ения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это качественные имена прилагательные. Например, добрый - добрее - добрейший. Добрый - добр (краткая форма).
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