составить с данными в упражнении словами предложения, чтобы в одном слово было пр??лагательным , а в другом причастием. 1)Изысканна 2)Возвышенна 3)Обособленна 4)Обеспеченна 5)Воспитанна 6)Обоснованна 7)Одухотворенн...

Русский язык
составить с данными в упражнении словами предложения, чтобы в одном слово было пр??лагательным , а в другом причастием. 1)Изысканна 2)Возвышенна 3)Обособленна 4)Обеспеченна 5)Воспитанна 6)Обоснованна 7)Одухотворенна 8)Оживленна 9)Одушевленна *Помогите пожалуйста * ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
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