Как судебник Ивана 4 ограничил права крестьян?
История
Как судебник Ивана 4 ограничил права крестьян?
Ответ(ы):
Гость:
Разделил крестьян на 2 слободы чёрную и белую
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