Что такое борозда, опушка и наст? Борозда-это... И так далее в столбик (3 класс) из сказки «По следам»

Литература

Что такое борозда, опушка и наст? Борозда-это... И так далее в столбик (3 класс) из сказки «По следам»

Автор: Гость