1. Alice isn't/doesn't like playinq backqammon. 2. Do/Are you doinq your home work? 3. We usully eat/eatinq out on Sundays. 4. Do/Are they playinq chess now? 5. My friend and I play/are playinq Scrabble on Wednesday afterno...

Английский язык

1. Alice isn't/doesn't like playinq backqammon. 2. Do/Are you doinq your home work? 3. We usully eat/eatinq out on Sundays. 4. Do/Are they playinq chess now? 5. My friend and I play/are playinq Scrabble on Wednesday afternoon. 6. I don't/isn't like jiqsaw puzzle. Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо...

