Начертите любой треугольник . обозначте его вершины буквами а в с . Через вершины треугольника проведите прямые , параллельные противолежашим сторонам . Пользуйтесь линейкой и черт южным треугольником
Геометрия
Начертите любой треугольник . обозначте его вершины буквами а в с . Через вершины треугольника проведите прямые , параллельные противолежашим сторонам . Пользуйтесь линейкой и черт южным треугольником
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Полный разбор, пожалуйста))) Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку ??а эту проклятую гору, потому что была осень и гололедица.
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