Начертите любой треугольник . обозначте его вершины буквами а в с . Через вершины треугольника проведите прямые , параллельные противолежашим сторонам . Пользуйтесь линейкой и черт южным треугольником

Геометрия

Начертите любой треугольник . обозначте его вершины буквами а в с . Через вершины треугольника проведите прямые , параллельные противолежашим сторонам . Пользуйтесь линейкой и черт южным треугольником

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