Полный разбор, пожалуйста))) Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку ??а эту проклятую гору, потому что была осень и гололедица.

Русский язык

Полный разбор, пожалуйста))) Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку ??а эту проклятую гору, потому что была осень и гололедица.

Автор: Гость