Правила поведінки в родині, які допоможуть подолати життеві негаразди

Гость: Гость:

Як ми знаємо, сім’я – найдорожче, що в нас є. Тож як поводити себе, щоб не образити батьків та інших родичів? Ми наводимо вам декілька правил :)На турботу та любов батьків відповідай ввічливістю і ніжним ставленням до них.Не чини неприємностей своїм близьким, не ображай їх своїми словами та діями. Пам’ятай: запізнення з прогулянки – зайве хвилювання, обман – страшна образа.Будь ввічливим зі всіма членами родини, бажай доброго ранку, доброї ночі та вітай зі святами.Завжди рахуйся з рішеннями батьків і старших.Підтримуй порядок і чистоту в кімнаті. Не розкидуй свої речі, прибирай за собою посуд, слідкуй за своїм одягом та зовнішнім виглядом.Допомагай батькам в домашніх справах.Будь стриманим у вираженні своїх почуттів, терплячим до недоліків батьків.Ніколи не проси і не вимагай від батьків придбання дорогих речей, вартість яких виходить за межі матеріальних можливостей сім’ї.Раціонально використовуй свій вільний час, притримуйся режиму дня.Дбайливо стався до використання електроенергії, газу, води, продуктів харчування.