Будь ласка допоможіть розв'язатизадачу з фізики Мідна куля вагою 26,7 Н плаває y вод?? занурившись до половини . Знайти об'єм порожнини всередині кулі
Физика
Будь ласка допоможіть розв'язатизадачу з фізики Мідна куля вагою 26,7 Н плаває y вод?? занурившись до половини . Знайти об'єм порожнини всередині кулі
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