Будь ласка допоможіть розв'язатизадачу з фізики Мідна куля вагою 26,7 Н плаває y вод?? занурившись до половини . Знайти об'єм порожнини всередині кулі

Физика

Будь ласка допоможіть розв'язатизадачу з фізики Мідна куля вагою 26,7 Н плаває y вод?? занурившись до половини . Знайти об'єм порожнини всередині кулі

Автор: Гость