Нужны схемы)) Укажите вид придаточных. В схеме только скобки покажите. •Пароход ??работал сразу, чтобы его не сносило течением, погнал волны и в этих волнах закачались, переливаясь золотом, береговые леса. •Я остановился, ч...

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Нужны схемы)) Укажите вид придаточных. В схеме только скобки покажите. •Пароход ??работал сразу, чтобы его не сносило течением, погнал волны и в этих волнах закачались, переливаясь золотом, береговые леса. •Я остановился, чтобы отдохнуть и сделать набросок местоположения в альбом, сказав людям, чтобы они сошли вниз к реке и там ждали меня. •Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была осень и гололедица.

Автор: Гость