Помогите решить линейное уравнение -2x+1-3(x-4)=4(3-x)+4

Математика
Помогите решить линейное уравнение -2x+1-3(x-4)=4(3-x)+4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-2x+1-3x+12=12-4x+4                                                                                                                   -x=3                                                                                                                                           x=-3
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