Продовжити речення: Хромосоми в анафазі мітозу мають V-подібну форму, бо ...
Биология
Продовжити речення: Хромосоми в анафазі мітозу мають V-подібну форму, бо ...
Ответ(ы):
Гость:
Тому що в анафазi відбувається розбіжність хромосом (у вигляді хроматид) до полюсів клітини, вони приєднані в області центромери до ниток веретена поділу
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