Помогите пожалуйста Только все надо подробно расписать Спасибо♥️

Геометрия
Помогите пожалуйста Только все надо подробно расписать Спасибо♥️
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