В ВЕДРЕ ЕСТЬ 8 ЛИТРОВ МОЛОКА , У НАС ЕСТЬ ОДНА 5ЛИТРОВАЯ КАНИСТРА И ОДНА 3 ЛИТРОВАЯ К??НИСТРА КАК НАМ ВЗЯТЬ 4 ЛИТРА МОЛОКА?

Гость: Гость:

Сначала вылить в 3х литровый потом из 3х литрового в 5. ещё из 8 в 3х литровый а из трёх литрового наполнить 5 в итоге 5-полный 3-1л а в 8-2л перелить из 5 в 8 литровый из 3 в 5 в 8-7л 5-0л 3-1л из 3 в 5. из 8 в 3 из 3 в5 в итоге имеем в 8-4л в 5 -4л в 3-0л