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Помогите срочно! 6/7-41/42+5/12
Математика
Помогите срочно! 6/7-41/42+5/12
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,85714-0,97619+1,25=1,13095
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