Воспользуйтесь описанным приёмом для приведение к наименьшему общему знаменателю дробей:а)3/8и7/72 б)5/66и1/180 в)11/180и1/216 г)1/126и1/108.

Гость: Гость:

А) 3/8 и 7/72 = 27/72 и 7/72; б) 5/66 и 1/180 = 150/1980 и 11/1980; в) 11/180 и 1/216 = 66/1080 и 5/216; г) 1 /126 и 1/108 = 6/756 и 7/756.