Воспользуйтесь описанным приёмом для приведение к наименьшему общему знаменателю дробей:а)3/8и7/72 б)5/66и1/180 в)11/180и1/216 г)1/126и1/108.

Математика
Воспользуйтесь описанным приёмом для приведение к наименьшему общему знаменателю дробей:а)3/8и7/72 б)5/66и1/180 в)11/180и1/216 г)1/126и1/108.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3/8 и 7/72  = 27/72 и 7/72;                                                                            б) 5/66 и 1/180 = 150/1980 и 11/1980;                                                              в) 11/180 и 1/216 = 66/1080 и 5/216;                                                                 г) 1 /126 и 1/108 = 6/756 и 7/756.                                                   
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