Восстанови цепочку реакции твоего организма на падающий нож и падающую чашку.Ука??и цифрами последовательность действий в первом и во втором случаях: 1)глаз увидел; 2)мозг отправил сигнал мышцам; 3)рука отдёрнулясь; 4)рука потя...

Окружающий мир
Восстанови цепочку реакции твоего организма на падающий нож и падающую чашку.Ука??и цифрами последовательность действий в первом и во втором случаях: 1)глаз увидел; 2)мозг отправил сигнал мышцам; 3)рука отдёрнулясь; 4)рука потянулась к падающему предмету.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый случай: 1;2;3 (нож) Второй случай: 1;2;4(чашка)
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