Восстанови цепочку реакции твоего организма на падающий нож и падающую чашку.Ука??и цифрами последовательность действий в первом и во втором случаях: 1)глаз увидел; 2)мозг отправил сигнал мышцам; 3)рука отдёрнулясь; 4)рука потя...

Окружающий мир

Восстанови цепочку реакции твоего организма на падающий нож и падающую чашку.Ука??и цифрами последовательность действий в первом и во втором случаях: 1)глаз увидел; 2)мозг отправил сигнал мышцам; 3)рука отдёрнулясь; 4)рука потянулась к падающему предмету.

Автор: Гость