Вот снимок, помогите решить пожалуйста

Алгебра
Вот снимок, помогите решить пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 (17/3 - 25/6) * 3 1/3 = (34/6-25/6) * 10/3 = 9/6 * 10/3 = 3/2 * 10/3 = 5 №2 ав²>0 №3 под цифрой 3 №4 а<в   -2,33<-0,43 №5 А:8/5 = 1/2 А=1/2 * 8/5=8/10=4/5 №6 А-2 Б-4 В-1 №7 (1,44-0,64) / 0,4 = 0,8/0,4=2 №8 (0,1*1000 0/3600 = 1/36 10:1/36 = 10*36 = 360
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