В одной и той же системе координат постройте графики функции y=-0,5x и y=3.определите координаты точки пересечения графиков .
Алгебра
В одной и той же системе координат постройте графики функции y=-0,5x и y=3.определите координаты точки пересечения графиков .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0,5х=3 х = -6 подставляем х=-6 в функцию, получаем у=-6*-0,5, у=3 графики пересекутся в точке (-6;3)
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