В одной и той же системе координат постройте графики функции y=-0,5x и y=3.определите координаты точки пересечения графиков .

Алгебра

В одной и той же системе координат постройте графики функции y=-0,5x и y=3.определите координаты точки пересечения графиков .

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